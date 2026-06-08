29日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』2時間スペシャル（後7：00）の出演アーティストと歌唱曲が8日、発表された。【写真】GOLD殿をバックに…！豪華絢爛なパフォーマンスをしたSixTONESチケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画「プラチナライブ」にはYOASOBIが登場。最新曲の「オリオン」をテレビ初披露するほか、「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」全7曲を歌唱する