俳優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。実家の門限を明かした。【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香戸田は家族構成を聞かれ「兄と妹がいて、真ん中の長女です」と回答。父親は「少林寺（拳法）の師範をやっていた」という。戸田も「5歳とか、6歳とか、ちっちゃい時に一緒に兄と道場に行っていた記憶がある」と語った。父について「とにかく怒ら