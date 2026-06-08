ダンスボーカルユニット「TRF」のボーカル、YU-KI（59）が8日、自身のインスタグラムを更新。貴重な本番前のオフショットを公開した。YU-KIは「本番前のオフショット」とつづり、背中側の片方が大胆に開いたオレンジの衣装を身にまとい、ライブ前の楽屋と思われる場所で鏡を前にメークする姿や、舞台袖でウオーミングアップする姿などの写真を複数枚投稿。「梅雨入りで上着が必要になったし風邪に気をつけてね」とファンに