【ニューヨーク＝大月美佳】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）の王者を決めるファイナルにニューヨークの老舗チーム「ニックス」が２７年ぶりに進出し、市内が熱狂に包まれている。８日に本拠地で開かれる第３戦には、長年のニックスファンとして知られるトランプ大統領の来場が見込まれ、周辺は厳戒な警備態勢が敷かれている。７回戦制で行われるファイナルで、ニックスは敵地でサンアントニオ・スパーズに２連勝した。ニ