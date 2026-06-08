モナコGPの週末、レース以外の話題がパドックを賑わせている。フェラーリのルイス・ハミルトンを応援するため、実業家でタレントとして知られるキム・カーダシアン氏がモンテカルロを訪れた。カーダシアン氏は今年に入ってからハミルトンとの交際が噂されており、今週にはSNSを通じて関係を公表したと伝えられている。今回のモナコGPは、交際公表後初めて同氏がF1のパドックに姿を見せた機会となった。注目のレースでハミルトンは2