改めて補正予算案の内容を確認します。 今回は平田知事の政策が反映されたものとなり、一般会計の補正予算額は「698億円あまり」となっています。 “骨格予算” だった当初予算と合わせた総額は「7787億円あまり」で、昨年度の当初予算と比べると、約440億円増えています。 また 7700億円を超える予算規模は、2015年度以来、23年ぶりとなります。 平田知事が県知事選挙で訴えた重点政策などを盛り込