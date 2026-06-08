巨人・田中将大投手（３７）が８日、自身のインスタグラムを更新。あす９日から始まる敵地・楽天３連戦に向けて仙台市内の焼き肉店で「投手会」を開催したことを報告した。同カードで先発予定の則本、戸郷、田中将に加え、中継ぎの高梨、中川、船迫、マルティネス、森田、大勢、田中瑛、赤星、堀田、田和、加藤通訳が参加。チーム最年長の田中将は「遠征に帯同している投手達で食事に行ってきました！交流戦も残り１週間とな