お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしご高）が8日、都内で行われた自身初の初監督作品 短編映画『BREAK SHOT』特別上映＆監督キャスト トークイベントに登壇。作品の立ち上げ経緯を明かす中で、相方である松井ケムリの撮影現場での“まさかの行動”を暴露した。【集合ショット】シックな装いで登場した高比良くるま＆高橋侃ら出演者本作は、元々はコンビの単独ライブの合間に流すVTR映像として企画されたもの。