女優の戸田恵梨香が８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。中学卒業後、高校には行かず、女優としての本格活動のために上京した経歴を明かした。神戸市在住だった２０００年、１１歳でＮＨＫ朝ドラ「オードリー」のオーディションに合格し、大竹しのぶの幼少時代を演じて女優デビューした戸田。１６歳で上京。ＭＣの上田晋也に「高校生で東京にいらしたの？」と聞かれると「いえ、中卒で学校