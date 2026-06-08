タレント・上沼恵美子（71）が8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、人生に欠かせない存在について語る場面があった。愛犬・すももちゃんのシャンプー見学に向かう様子を公開した動画。そこで上沼はさまざまな犬を飼ってきたと明かすと「犬がいないと生きていけないです」と熱弁する。「犬は純粋だもんね。人は人を騙したりするけど、犬は騙さない。猫とは違うところで、尻尾をわーっとちぎれるほど振るじゃないですか