【エルサレム共同】イスラエルメディアは8日、イスラエル軍がレバノン南部で親イラン民兵組織ヒズボラへの攻勢を強化する見通しだと報じた。ヒズボラのイスラエルへの攻撃が続けば、首都ベイルート南部を攻撃するとしている。