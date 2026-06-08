海上自衛隊は８日、９年ぶりとなる韓国海軍との捜索・救難共同訓練を７日に五島列島西方の海域で行ったと発表した。２０１８年の韓国艦艇による自衛隊機へのレーダー照射などを受けて見送りが続いていたが、今回の訓練再開で防衛協力に弾みがつきそうだ。訓練は北朝鮮によるミサイル発射問題を背景に１９９９年に始まった。２０１７年の実施を最後に見送られてきたが、今年１月の日韓防衛相会談後に発表された共同文書で再開が