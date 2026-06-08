3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈が8日、『純烈・白川裕ニ郎卒業&新メンバーオーディション記者会見』を行い、リードボーカルの白川裕二郎さん（49）が2027年3月末をもってグループを卒業することを発表。“お母さんのために歌いたい”という活動の思いを明かしました。今回、卒業を発表した理由として、去年10月に白川さんの母親が他界し、“純烈を続けていくモチベーション”が他のメンバーよりなくなってしまったため