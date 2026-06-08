個性あふれる新型クルーザーオートバイや四輪車向けの部品・用品を取り扱うプロトが、日本での正規輸入元となるBENDA「ナポレオンボブ250」とMorbidelli（モルビデリ）「C252V」の車両デリバリーを開始しました。これら2モデルはすでに初回ロットが完売しており、次回は7月の入荷が予定されています。【画像】超カッコいい！ これが日本に導入されるBENDA「NAPOLEON BOB 250」です！ 画像で見る（30枚以上）両モデルは「NEW