去年8月、新潟市内のホテルで18歳未満であることを知りながら、当時17歳の女性に対し、みだらな行為をした疑いで、28歳の男が逮捕されました。 新潟県青少年健全育成条例違反（みだらな行為の禁止）の疑いで逮捕されたのは、新潟市江南区に住む介護士の男(28)です。 男は去年8月下旬、新潟市内のホテルで、SNSを通じて知り合った当時17歳の女性に対して、18未満であることを知っていたのにも関わらず、みだらな行為をした疑いが