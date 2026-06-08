燃える闘魂のキャッチフレーズで知られるアントニオ猪木さんの足跡をたどる展覧会が新潟市で開かれています。6月7日は人気プロレスラーが登場し、会場は熱気にあふれていました。 新潟市中央区の新潟伊勢丹で開かれている『燃える闘魂アントニオ猪木展』。 プロレス界の象徴として活躍し、多くの名言も残した猪木さんが当時来ていたガウン、ライバルとの死闘を収めたパネルなど猪木さんの足跡をたどれる品々が展示