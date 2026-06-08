俳優の前田旺志郎が8日、都内で行われた令和ロマン・高比良くるま（※高＝はしごだか）の初監督作品 短編映画『BREAK SHOT』特別上映＆監督キャスト トークイベントに登壇。幼少期にお笑いコンビ「まえだまえだ」として一世を風靡した前田だが、現在のお笑いへの意欲について率直な心境を明かした。【集合ショット】シックな装いで登場した高比良くるま＆高橋侃ら出演者司会から「今後もお笑いをやっていきたいという気持ちは