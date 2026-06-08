歌謡コーラスグループ純烈が8日、都内で会見を行い、リードボーカル白川裕二郎（49）の27年3月31日をもっての卒業を発表した。卒業まで残り9カ月。酒井一圭（50）は「8年連続の紅白歌手として、ほんまによく真ん中に立ってくれたなという思いで送り出せたかなと思っております」と胸を張った。「今年、もし紅白歌合戦にこの3人でも選んでいただけるようなことになると9年連続なので、どうか、卒業するのでお願いできます？」と訴え