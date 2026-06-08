ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１２戦三国プリンスカップ」は８日、１２Ｒで優勝戦が行われ、５号艇の飛田江己（２５＝埼玉）がまくりで快勝。自身９回目の優勝を飾った。飛田は５コースカドからコンマ１４のトップスタートを決めて豪快にまくると、バックで前田翔の追撃を振り切り１着でゴール。「優勝できると思ってなかったので素直にうれしいです」と笑顔を見せた。楽な道のりではなかっ