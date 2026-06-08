８日、金正恩氏（右）と握手を交わす習近平氏。（平壌＝新華社記者／燕雁）【新華社平壌6月8日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は8日午後、朝鮮・平壌の錦繍山（クムスサン）迎賓館で同国の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長と会談した。８日、金正恩氏（右）と握手を交わす習近平氏。（平壌＝新華社記者／謝環馳）８日、金正恩氏と会談する習近平氏。（平壌＝新華社記者