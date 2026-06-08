８日、金正恩氏（左）と朝鮮人民軍三軍儀仗隊を観閲する習近平氏（右）。（平壌＝新華社記者／翟健嵐）【新華社平壌6月8日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は8日、朝鮮・平壌の金日成（キム・イルソン）広場で同国の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長が開いた歓迎式典に出席した。８日、金正恩氏と朝鮮人民軍三軍儀仗隊を観閲する習近平氏。（平壌＝新華社記者／丁