イラン国営テレビによりますと、イランの軍事当局は、イスラエルに対する軍事作戦を停止したと発表しました。イランは、イスラエルが停戦に反してレバノンへの攻撃を続けていることなどを理由に、イスラエルに対しミサイル攻撃を行っていました。イラン軍事当局は、レバノンへの攻撃が続く場合、「これまでよりもはるかに厳しく徹底的な措置」を取ると警告しています。