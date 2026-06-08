大坂なおみ女子テニスの8日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（フリー）は16位から15位に浮上した。内島萌夏（安藤証券）は四つ下がって111位。全仏オープンを制したロシア出身の19歳、ミラ・アンドレエワは二つ上がって6位となった。1位でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、2位エレーナ・ルバキナ（カザフスタン）、3位イガ・シフィオンテク（ポーランド）の変動はなかった。（共同）