セレッソ大阪MF香川真司が自身のインスタグラム(@sk23.10)を更新し、家具を新調した自宅を公開している。冒頭に「海外での生活を経て、一人で家で過ごす時間は、自分にとってすごく大事な時間になっていった気がします」と綴ると、「ピッチでは常に緊張感があり、試合やトレーニングを終えて帰ってきた時に、しっかり気持ちをOFFにできる空間であることは、パフォーマンスにもつながると思っています」と続けた香川。今回はB