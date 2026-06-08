佐世保市のハウステンボスにある、世界唯一のミッフィーエリア。 6月21日は「ミッフィーの誕生日」ということで今、特別なイベントが開催されています。 去年6月に新エリアとしてオープンした「ミッフィー・ワンダースクエア」。 世界でここにしかないミッフィーに特化したアトラクションが並び、街全体がフォトスポットとなっています。 開業1周年を迎える今