【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKの吉田仁人が2ndソロEP『東京』を6月8日リリースし、表題曲「東京」のMVも公開した。 ■MVは全編ワンテイクカットで撮影 リーダーとしてグループを牽引し、圧倒的な歌唱力で存在感を放つ吉田仁人。『東京』は“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、全曲吉田仁人本人が作詞作曲を手掛けた。 東京をただ凡