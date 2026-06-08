2017年に自殺した長崎市の当時高校2年の男子生徒の両親が、学校側に損害賠償を求めた裁判で判決です。 長崎地裁は、いじめがあったと認めたものの自殺との因果関係については、両親側の請求を退けました。 訴えを起こしていたのは、2017年に自殺した 当時海星高校の2年生だった男子生徒の両親です。 裁判では、学校側がいじめ防止の対策を怠ったために男子生徒がいじめを原因に自殺したとして、損害賠償などを求