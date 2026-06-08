6月15日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」はジメジメした梅雨をぶっ飛ばせ！偶然か？奇跡か？神様のイタズラSP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：kyohey（T.N.T）陣内貴美子高橋ユウ手越祐也（T.N.T）バッテリィズ（50音順敬称略）エージェント：ゴーシュ・オングシュマン（インド）、マシュー・チョジック（アメリカ）ゲストナレーター：さや香☆秘