8日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、上杉徹氏（45）が監督に就任するとクラブ公式サイトで発表した。 上杉氏は現役を引退後、2014年に堺ブレイザーズ（現・日本製鉄堺ブレイザーズ）のコーチ兼アナリストに就任。2020年に同チームを退団した。その後、サフィルヴァ北海道（現・北海道イエロースターズ）の監督に就任す