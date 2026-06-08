6日（土）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、オポジットのニキタ・ゾロトゥーヒン（23）と2026-27シーズンの契約を合意したと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ウクライナ出身のゾロトゥーヒンはフランスリーグでのプレーを経て、2024-25シーズンにヴォレアスへ加入した。在籍2季目となる2025-26シーズンは、V.LEAGUE MEN EAST（Vリ&