陸上男子十種競技の前日本記録保持者、右代啓祐（３９）＝国士舘ク＝が８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「日本選手権を一区切りに、十種競技から離れることを決めました」などと記した。右代は７日まで行われた日本選手権混成競技（ヒマラヤスタジアム岐阜）の男子十種競技で１２位だった。右代は「十分すぎるほど競技と向き合い、お腹いっぱいになるまで十種競技を味わうことができました。たくさんの仲間や支えてく