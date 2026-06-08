小田井涼平（55）が8日夜、Xを更新し、27年3月31日をもって人気グループ「純烈」を卒業することが発表されたリードボーカル白川裕二郎（49）にエールを送った。「白川くん、3月末まで10ケ月近くありますが、ひとまずここまで本当にお疲れ様でした」とねぎらった。その上で「残りの純烈ライフを最後の1秒までファンの皆さんと楽しんで、また新たなステージへ歩んで行ってください」と呼びかけた。自身は、22年大みそかの第73回NHK紅