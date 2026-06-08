「今度そのお店行こう」「落ち着いたら連絡するね」など何気ない約束を、ちゃんと覚えている男性っていますよね？男性は本命相手に対して、“約束の扱い方”が自然と変わっていきます。特に大きな約束よりも、小さな約束にこそ本音が表れやすいものです。“言ったこと”を軽く扱わない男性は本命相手には、その場のノリで話したことでも記憶に残ります。「前に行きたいって言ってたよね」「この前話してたやつだけど」といった感じ