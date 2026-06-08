会っているときは優しい。一緒にいる時間も楽しい。それなのに、ふとした瞬間に「私は相手の人生の一部しか知らないんだ」と感じてしまう。不倫関係では、好きな気持ちが大きくなるほど、“自分が入れない世界”を意識しやすくなることがあります。知らない時間の方が圧倒的に多い仕事中の顔。家族と過ごしている時間。休日の過ごし方。相手にはたくさんの日常があるのに、自分が知っているのはその一部だけ。その事実に気づいたと