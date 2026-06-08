男性は本命の彼女がいたとしても他の女性にな簡単になびいてしまうことがあります。では、なぜ男性は浮気をしてしまうのでしょうか？そこで今回は、男性が浮気相手に「求めてしまうこと」についてチェックしてみましょう。｜男性としての魅力を確認したい交際期間を経て馴れ合いになってしまったカップルだと、彼女の方が彼氏のことを男として意識しなくなることがあります。でも、そこに不満や寂しさを感じている男性は少なくあり