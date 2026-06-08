「午後３時くらいになるとお菓子が食べたくなる」「チョコレートや甘い飲み物が頭から離れなくなる」そんなことありませんか？ダイエット中なのに甘いものがやめられないと、「意志が弱いのかも」と落ち込んでしまう人もいるでしょう。しかし、午後の甘いもの欲求には、食べ方や体の反応が関係しているんです。40代以降は体の変化も重なり、“血糖値との付き合い方”が体型管理にも影響しやすくなります。甘いものが欲しくなるのは