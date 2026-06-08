「なんとなく素敵な人」と感じる人には共通点があります。それは高価な服を着ていることでも、流行を追っていることでもありません。第一印象を大きく左右しているのは、“清潔感”です。特に薄着になる季節はは、髪や服の状態が目につきやすいもの。40代・50代になると、メイクやトレンドよりも先に、髪と服の整い方が印象を左右することがあります。髪型より“髪の状態”が印象を決めるヘアスタイルを変えようとすると、長さや前