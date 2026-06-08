7月18日14時から8時間にわたって放送される大型音楽特番『音楽の日2026』（TBS系）より、豪華な出演アーティスト第1弾が発表された。【写真】『音楽の日2026』キービジュアルが解禁16回目となる今回のテーマは「こえる。きこえる。」。東日本大震災から15年。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる