ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します☆ セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ 登場時期：2026年5月28日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2026年5月も『それいけ！アンパンマン』グッズがセガプライズに続々