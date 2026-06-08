2026年6月2日、グランドシネマサンシャイン池袋にて『機動警察パトレイバー EZY File 1』公開後スタッフトーク『ぶっちゃんの部屋 パート2』が開催された。当日は、出渕裕監督、脚本・シリーズ構成の伊藤和典さん、キャラクター原案のゆうきまさみさんが登壇され、『File 1』 の裏話を中心に熱いトークが繰り広げられた。第3話『ホンモノが一番』に登場する劇中映画の予告編についての裏話や、先日『週刊ビッグコミックスピリッツ