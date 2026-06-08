5月31日、天皇陛下と長女愛子さまは東京新宿区にある明治神宮野球場に足を運ばれた。 よく晴れたスポーツ日和のこの日、神宮球場では東京6大学野球の早慶戦が行われた。陛下と愛子さまは4回表が終了した時点で球場に入られ、両チームの選手らはグラウンドに並んで脱帽、野球観戦に来ていた人々も拍手で迎えた。 早慶戦は毎回注目が集まる伝統の一戦、この日は9回裏に早稲田の選手がタイムリー打を放ち、劇的