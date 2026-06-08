中高年の無職やひきこもりの実態が、現代の大きな課題となっている。これまでは10代から20代の若者特有の現象と思われがちだったが、近年では80代の親が50代の子どもの面倒を見る「8050問題」が表面化。子どもが自立できないため、親の年金を頼りに同居しているケースが多く、困窮する家族も少なくない。 さらに当事者たちが高齢化し、90代の親が60代の子どもを支える「9060問題」へと移行しつつあり、事態はより厳しさを