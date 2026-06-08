お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしご高）が8日、都内で行われた自身初の初監督作品 短編映画『BREAK SHOT』特別上映＆監督キャスト トークイベントに登壇。撮影初日にトップバッターとして臨んだ俳優のオダギリジョーとのエピソードを披露。台本通りにはいかない撮影の様子を振り返った。【集合ショット】シックな装いで登場した高比良くるま＆高橋侃ら出演者このイベントは、米国アカデミー賞公認・アジア