女優の戸田恵梨香（37）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。父親の厳しかった教えについて語った。家族構成を聞かれた戸田は「兄がいて、妹がいます」と3人きょうだいの真ん中と答え、「どんなお父様？」との質問に「少林寺の師範をやっていて」と明かし、戸田自身も「5歳とか6歳とか、そういう小っちゃい時に、一緒に道場に兄と行ってやっていたっていうのは、ちょっとだけ記憶はあります」と語