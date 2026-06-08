タレントの香取慎吾（49）が、印象ガラリなオフショットを公開し、ファンから驚きの声が寄せられている。【映像】香取慎吾の激変ショットや近影これまでもInstagramで仕事のオフショットを公開してきた香取。2026年4月17日には、オーラルケアブランド「HaRENO」のCMで銀色のモヒカンヘアへと激変した姿を披露し、「誰かと思った」「インパクトありすぎ」などと話題になっていた。近影に「雰囲気がガラッと」「スッキリしてる」