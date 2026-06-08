令和ロマンの、くるま（31）が監督に初挑戦した短編映画「BREAK SHOT」が8日、都内で開催中のアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026」で特別上映された。上映後のトークイベントの席上で、SSFF＆ASIAでの盛況、反響を受けて7月31日から東京・渋谷シネクイントをはじめ名古屋、京都、大阪の4大都市で順次、上映が決定したと発表した。初監督の裏側に迫ったドキュメン