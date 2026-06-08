俳優の山田裕貴さんのスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは6月7日、投稿を更新。ドラマ『GIFT』（TBS系）のオフショットを公開したところ、ファンからはドラマの衝撃的な展開にさまざまな声が寄せられています。【写真】「ずっと涙止まらない」「しんど過ぎるわ」「まさか亡くなるなんて」同アカウントは「生まれてきてよかった」とつづり、1枚の写真を投稿。同ドラマで車いすバスケットボール選手「宮下涼」を演じる山田