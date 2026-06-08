東京都内の住宅価格は高騰を続け、かつては“高収入世帯なら購入可能”とされた人気エリアも、今では簡単には手が届かない存在になっています。その背景には、海外富裕層の流入や、資産形成・相続対策として不動産需要が高まっていることもあるようです。この記事では『2035年 増える富・消える富の見分け方 インフレ地獄を生き抜く資産戦略』（小林大祐・著／KADOKAWA）より一部抜粋し、住宅価格高騰の現状を紹介します。東京の人