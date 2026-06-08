去年と同じカードとなったソフトボール男子の決勝は試合終盤、雨に見舞われながら島原工業と大村工業が熱戦を展開しました。 2年連続で同じカードとなったソフトボール男子の決勝戦。 3連覇を狙う大村工業と、 3年ぶりの王座奪還を目指す島原工業が激突しました。 試合は開始早々、動きます。先攻の大村工業は初回、1番・中尾選手。 島原工業のエース酒井投手の2球