女装姿が注目されている48歳・2児の父親で、歌手やモデルとして活動する谷琢磨さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ゴシックロリータ衣装に身を包んだ姿を公開しました。【写真】ゴスロリ風の谷琢磨「カクレクマノミみたいですね」谷さんは「『我々2人たまに男女が逆になるんです』と言ったら、『カクレクマノミみたいですね』と言われた」とつづり、ツーショット写真を1枚投稿。互いに赤と黒を基調とした、ゴシックロリータ風の